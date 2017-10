Bistek aral-aral din ng batas – Atienza

Pinayuhan ni Buhay party-list Rep. Lito Atienza si Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista na magbasa ng Konstitusyon bago panggigilan ang mga mambabatas na mahuhuling lumalabag sa batas-trapiko.

Nag-ugat ang usapin makaraang magbitaw ng pahayag si Bautista na sino mang maaaktuhan sa traffic violations ay dapat lamang na hulihin.

Kumpiyansa si Bautista na ang hirit ni House Majority Leader Rodolfo Fariñas na mabigyan ng immunity ang mga kongresista sa traffic violations ay hindi aaprubahan ng Metro Manila Council (MMC).

Binuweltahan naman ng senior deputy minority leader na si Atienza ang mga sinabi ng alkalde.

“Sabi nga ni Mayor Bautista… the law is the law. We must all respect it, tama po ‘yun. Pero hindi ko lang maintindihan mukhang hindi siya nagbabasa ng Constitution,” ayon kay Atienza sa isang panayam.

“‘Yun pong provision that members of the Se­nate and the Lower House are exempted from arrest, from offenses not punishable by not more than six years while the Congress is in session…eh ‘yun po ay provision ng Constitution… 1935 Constitution, 1973 Constitution meron po nu’n, 1987 Constitution… Section 11, Article 8… basahin naman n’ya ‘yun… provision ng Constitution ‘yan,” pagpapaliwanag ng kongresista.

Iginiit ni Atienza na tila nagpapapansin si Bautista. Umapela rin ang kongresista sa alkalde na huwag mag-grandstand sa nasabing usapin.

“Hindi pakiusap ‘yan ng sino mang congressman at hindi pakiusap ‘yan ni Majority Leader Fariñas. It’s not his desire or wish… it is a provision of the Philippine Constitution kaya huwag naman silang mag-grandstand d’yan sa isyung ‘yan,” pagdidiin ni Atienza.