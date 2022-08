Bistado sa Subic Port: Asukal nilulusot sa recycled permit

Nasabat ang tangkang pagpuslit sa Subic port sa Zambales ng 7,000 metriko tonelada ng asukal mula sa Thailand matapos itong maharang ng mga operatiba ng Bureau of Customs (BOC).

Natuklasan pa ng BOC na recycled ang import permit na ginamit para makapag-angkat ng asukal at agad na ini-report ito sa Malacañang.

Sa inilabas na pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, agad na inutos ni BOC acting Commissioner Yogi Filemon Ruiz na ikustodiya ang 19 na crew ng barko na MV Bangpakaew na may kargang mahigit 7,000 metriko tonelada ng puting refined sugar na nasa 140,000 sako at may tax value na P45,623,007.51.

“Doon sa hinarang na shipment gamit pa daw ang permit mula sa Sugar Order no. 3. Kung totoo ito, lalong magiging suspicious `yong madaliang paglabas ng Sugar Order no. 4,” sabi ni Angeles.

Batay sa report ni Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) officer-in-charge Joeffrey Tacio, ang cargo ay sakop ng Special permit to Discharge (SPD) at Verified Single Administrative Document mula sa BOC at may verified clearance mula sa Sugar Regulatory Administration (SRA) sa pamamagitan ng isang Rondell Manjarres.

Sa pagsasaliksik ng Abante sa SRA website (www.sra.gov.ph) nakasaad na may isang Rondell Ray D. Manjarress na officer-in-charge ng Licensing and Monitoring Division (Luzon & Mindanao area).

Ayon kay Tacio, ginamit na noon ang recycled permit at hindi ito sakop ng nabistong inilabas na resolusyon ng Sugar Regulatory Board (SRB) na Sugar Order no. 4.

Batay sa imbestigasyon, ang consignee ng smuggled na asukal ay Oro-Agritrade Inc. at natukoy ang isang Malou Leynes Buerano bilang local customs broker.

Sinabi ni Angeles na magkakaroon ng sibakan sa BOC kapag napatunayang may mga BOC personnel na nakikipagsabwatan sa sindikato ng smuggling gamit ang recycled import permit.

Inihayag pa ni Angeles na isa sa mga bodega na ininspeksiyon kahapon ay hindi rehistrado sa SRA.

“Suspicions were raised when the owner claimed that the stock pile was the result of slow sales. Matumal daw,” ani Angeles. (Aileen Taliping/Prince Golez)