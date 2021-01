Bisikleta de Traslacion alay para sa Poong Hesus Nazareno

Kahit nasa gitna pa rin ng pandemya ang bansa hindi mapipigilan ang mga deboto ng Poong Hesus Nazareno upang ipagdiwang ang kapistahan nito ngayong taon.

Sa ulat ng RadyoVeritas, magsasagawa ng Biseklita de Traslacion ang Sto. Nino Parish sa Mabini, Davao De Oro bilang paggunita sa Kapistahan ng Poong Hesus Nazareno ngayong taon.

Paliwanag ni Rev. Fr. Emerson Luego – kura paroko ng Sto. Nino Parish, kahit hindi maisasagawa ang nakasanayang Traslacion dahil sa community quarantine, ay maaari pa ring maipagdiwang ang kapistahan.

Kaugnay nito, nagsimula na umano ang mga Novena Mass bilang paghahanda sa okasyon.

Dagdag dito, napagdesisyon din ng Parokya na magsagawa ng Biseklita de Traslacion. Dito, ipapaikot ang imahen ng Mahal na Poong Hesus Nazareno gamit ang motorcade habang nakasunod ang mga nakabisikletang deboto.

Inanyayahan naman ni Fr. Luego ang mga deboto na hindi marunong magbisikleta na makibahagi pa rin sa Traslacion maging sa pamamagitan ng mga motor at mga sasakyan na magsisimula ng alas-singko ng umaga sa ika-9 ng Enero.

“Pero kakaibang paraan ngayon dahil binabase po namin sa kung ano ‘yung approve ng IATF ‘yung sa protocol, so since maraming bikers po dito sa Davao de Oro, Davao del Norte at mga malapit na probinsya siguro first time ito na magkakaroon ng tinatawag namin na “Biseklita de Traslacion” magbi-bisekleta po kami kasi ‘yun po ang approve ng IATF, so si Ama (Mahal na Poong Hesus Nazareno) isasakay namin sa truck which susunod ‘yung mga bikers sa January 9 sa kapistahan alas-singko ng umaga po mag-start yung activity,” sabi ni Fr. Luego.

Iikot umano ang Biseklita de Traslacion sa Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental na pawang nasa modified general community quarantine.

Maging sa Maynila, sinasagawa na ang pag-ikot ng replika ng Poong Hesus Nazareno sa iba’t ibang lugar at tanggapan bilang bahagi ng selebrasyon ng kapistaha nito.

Patunay ito na sa kahit sa gitna ng pandemya, makakagawa ng paraan ang mga Pinoy upang ipakita ang kanilang debosyon sa Poon.