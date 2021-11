Bishop didribol sa Bolts

HINDI na matutuloy ang stint ni Shabazz Muhammad sa Meralco.

Umatras ang dating National Basketball Association campaigner ilang linggo bago ang target opening ng 46th Philippine Basketball Association 2021-22 Governors’ Cup.

Sa halip, tinapik ng Bolts si Panamanian Tony Bishop bilang import.

Pasok din si Bishop sa 6-foot-6 height limit ng season-ending conference.

Nagkaroon ng personal na problema – ‘family matters’, ayon sa Bolts – si Muhammad.

“We are looking forward to welcoming Tony Bishop as our import for this conference,” bahagi ng statement ni Bolts team manager Paolo Trillo Linggo.

Sa Dallas pinanganak si Bishop, 32, pero miyembro ng Panama national team.

Produkto ng Texas State University, undrafted siya noong 2011 sa NBA Draft.

Nakapaglaro na rin siya sa G League, Denmark, Lithuania, Germany, Japan at Romania.

Huling rumampa si Bishop para sa Guaynabo sa Baloncesto Superior Nacional, ang first-tier level league sa Puerto Rico.

Puntirya ng pro league na buksan ang Govs’ Cup sa December.

Nasweep ng TNT ang 2021 Philippine Cup semi-bubble sa Bacolor, Pampanga nitong October at ang unang Lakas ng Tatlo (3×3) Linggo sa Ynares Sports Arena sa Pasig. (Vladi Eduarte)