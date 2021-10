Bisaya Gyud Party-list sasabak sa eleksyon 2022

Pinangunahan ni Victorino Garay, tagapangulo ng Bisaya Gyud Party-list ang paghahain ng certificate of candidacy (COC) at certificate of nomination and acceptance (CONA) ng naturang grupo para sa May 2022 elections.

Kasama ni Garay ang mga miyembro ng naturang Party-list group nang magtungo sa Harbor Garden ng Sofitel Manila sa Pasay City nitong Oktubre 7.

Isinusulong ng grupo ang karapatan at kapakanan ng mga Bisaya.

“Kaagapay ang mga inisyatibong inilunsad ni Pangulong (Rodrigo) Duterte at Senador Bong Go sa mga rehiyon, mas ilalapit pa natin ang ating mga kababayang Bisaya sa mga serbisyong pangkabuhayan ng gobyerno na tumutugon sa isyu ng pagkain, pabahay, at edukasyon,” sabi ni Garay.

“Natunghayan natin ang reyalidad na ang mga kababayan nating Bisaya ay humahantong sa pakikipagsapalaran sa Kamaynilaan o pangingibang-bansa, buhat ng kakulangan sa oportunidad sa kabuhayan, edukasyon, at paglinang ng lakas-paggawa sa kanayunan,” dagdag nito.

“Umaasa po kami na maging kabahagi ang mga kapatid nating Bisaya sa adhikaing patas na pag-unlad ng bansa, at pagsulong ng kultura, yaman, at kapasidad ng Kabisayaan,” pagtatapos ni Garay.