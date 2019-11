Bisan kun pulos Pinoy ang sakay: ‘Pinas gawas sa isyu sa pagpangharass sa China sa WPS – Palasyo

Dili angayang mabalaka ang Pilipinas sa pagpang-harass sa usa ka Chinese naval ship sa West Philippine Sea sa usa ka oil tanker nga gikan sa Greece bisan kun pulos Pinoy ang nagsakay.

Matud kini sa statement nga gipagawas ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, tungod niini dili man kini barko sa Pilipinas ang gigamit sa mga Pinoy nga crew.

“Anyway, this is not a concern, this is not a Philippine vessel,” matud ni Panelo.

“Well as long as they do not touch the Philippine ship or vessel, it will be the concern of that country that carries the flag of that particular vessel.”

Matud pa ni Panelo, nga dili maapektohan ang pag-estoryahanay sa Pilipinas ug China sa Code of Conduct tungod sa maong insidente.

Sayo niini miingon si Defense Secretary Delfin Lorenzana nga dili angayang padak-on ang isyu tungod kay luwas nga miabot ang oil tanker nga adunay pangalan nga Green Aura.