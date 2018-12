Bisan kun nag negatibo sa drug test ang ni Faeldon, dili pa kini luwas

Wala man mogamit ug iligal nga drugas, mahimo pa kining makastigo ang anak ni Bureau of Corrections chief Nicanor Faeldon human kini madakpi sa usa ka drug raid sa usa ka balay sa Naga City.

Matud ni Naga police chief, Senior Superintendent Felix Servita Jr., ang mga tawo nga nakit-an sa mga drug den posible pa gihapon kining mabilanggo bisan wala kini mogamit ug iligal nga drugas.

“Mere use of a drug and his presence in a drug den are two different issues or offenses,” matud usab ni Christian Frivaldo, ang acting Bicol regional director ng Philippine Drug Enforcement Agency.

Matud niya nga subay sa Republic Act No. 9165, o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, nga posibleng mabilanggo gikan sa 12 hangtud sa 20 ka tuig ang mga tawong nasayud nga drug den ang ilang gibisita.

Nasayran nga ang balay iya sa ama sa girlfriend ni Nicanor Faeldon Jr. na si Sandra Mae Lanuzo, diin ang amahan suspek isip drug dealer.

Apan gipanghimakak ni Faeldon Jr. nga wala siya masayud nga adunay illegal nga drugas ang maong panimalay, bisan ang mga transakyon nga nahitabo niini.