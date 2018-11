Bisa ng ‘Miraculous Medal’

Kahapon ipinagdiwang ng Simbahan ang Pista ng ‘Our Lady of the Miraculous Medal’. Ngayong araw naman (Nobyembre 28) ginugunita natin ang ala-ala ni Santa Catalina Labouré, miyembro ng Daugthers of Charity na pinagpakitaan ng Mahal na Birhen noong taong 1830.

Ayon sa salaysay, da­lawang beses nagpakita kay Santa Catalina si Mama Mary sa kapilya ng motherhouse ng nasabing kongregasyon sa Rue du Bac, France at noong July 19, 1830 ­unang nakita ang Birhen na nakaupo sa trono ng Tagapangasiwa, malapit sa main altar.

Kuwento ni Sor Catalina sinabi sa kanya ng Mahal na Birhen, “Come to the foot of the altar; there graces will be shed upon all, great and little, those who ask for them.” Ipagkakaloob daw ng langit ang anumang biyaya na hihilingin sa Diyos nang may pananampalataya at kumpiyansa.

Nagpakita muli ang Mahal na Ina sa nasabing lugar noong Nobyembre 27, 1837- mas maningning kesa noong una, nakatayo sa gilid ng altar at nakaunat ang mga kamay na may maliwanag na mga sinag pababa. Sa paanan ng Birhen makikita ang ahas na tinatapakan nito.

Nakapaikot sa Birhen, ani Catalina sa hugis-itlog ang mga gintong letra binubuo ng mga katagang “O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee.” Habang pinagmamasdan niya ang pangitain, mistulang umiikot ito at patalikod nakita niya ang 12 bituin, isang malaking letrang ‘M’ na may krus at sa baba ang magkatabing Kamahalmahalang Puso ni Hesus at Kalinislinisang Puso ni Maria.

Iniutos ng Mahal na Birhen kay Catalina na ipaliwanag at ilarawan ang mga imahen sa kanyang father confessor upang gawing mga medalya.

Pangako ni Maria, “All who wear them will receive great graces.” Matapos lamang ng dalawang taong imbestigasyon ipinagkaloob agad ng Simbahan ang approval sa nasabing bisyon.

Mula noon, tinawag nang ‘Chapel of the Miraculous Medal’ ang apparition site kung saan makikita hanggang ngayon ang ‘di naaagnas na mga labi ng santa. Sentro ng pe­regrinasyon sa Paris ang kapilya; matapos ang halos 200 taon, dinarayo pa rin ng libu-libong Marian devotees taun-taon ang kumbento ng Daughters of Charity dahil sa mga biyayang patuloy na tinatanggap.

Malapit sa puso ng mga deboto sa Mahal na Birhen ang Rue de Bac, hindi lamang sa dahil sa inccorupt body ni St. Catherine Labouré kundi sa mga simbolong nakapaloob sa mapaghimalang medalya. Ma­ging ang coat of arms ni St. John Paul II ay hango sa nasabing pangitain, alinsunod sa atas na gamitin ang malaking letrang ‘M’ bilang tanda ng buong tiwalang pagtatalaga ng sarili kay Maria.

Samakatuwid, higit sa pagtrato ng ilan sa Miraculous Medal bilang anting-anting, ito ay nagsisilbing tanda ng konsagrasyon sa Mahal na Birhen. Tuwing hinahalikan natin ang mapaghimalang medalya sa ating leeg o nakakabit sa ating mga Rosayo, alalahanin nawa natin at ibulong ang pa­nalangin ni San Bernardo ng Clairvaux:

Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it know that anyone who fled to thy protection, implored thy help or sought thy intercession was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto Thee, O Virgin of virgins, my Mother. To Thee do I come, before thee I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word Incarnate, despise not my petitions, but in thy mercy hear and answer me. Amen.