Birthday wish ni Zia natupad: It’s a boy – Marian

Tinupad ng mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera ang pangako nila na sa birthday ng panganay na anak na si Zia ay ia-announce na nila kung ano ang gender ng se­cond baby nila.

Sa pamamagitan ng kanilang YouTube channel, larawan ng napakasayang pamilya nina Dingdong, Marian at Zia dahil sa katuparan ng wish at dasal nila na sana nga, “baby boy” na ang magiging kapatid ni Zia.

Kaya naman pala nasambit ni Marian sa huling pakikipag-usap namin sa kanya na, “Ipinagdasal ko talaga ‘to,” nang nakangiti.

Although, sinasabi rin naman niya na kahit ano ang ibigay sa kanila ni Lord ay okay lang, pero kung puwedeng mag-request, of course, given na wish nilang baby boy naman dahil may girl na sila.

Nagsimula sa The Colour Run Ph ang gender reveal nila sa YouTube video. Sa naturang event pa lang, bakas na bakas na ang pagiging happy family. Sa third birthday dinner ni Zia, tinanong ito ni Marian pagka-blow ng candle kung ano ang birthday wish niya at buong ningning na sinagot nang, “baby brother!”

Bukod sa tinupad nina Dong at Yan ang wish ng anak na Disneyland sa 3rd birthday nito, ano­ther wish granted si Zia dahil ang sumunod na video, makikita si Marian na sinusulat ang letrang B-O-Y which means, baby boy nga ang ipinagbubuntis niya ngayon.

Halos perfect na ang pamilya nila with a beautiful & smart Zia plus a baby boy na siyempre, magpapatuloy ng apelyido ni Dong, ‘di ba?

“Team Dantes” ang official YT nina Dingdong at Marian. After one week na ginawa nila ang YT, meron na itong halos 50,000 subscribers at in 18 hours, nasa #36 trending ang video at half million na ang views sa Dantes Baby #2 Gender Reveal!