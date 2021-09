Birthday paandar! 82-anyos niregaluhan ng P.5M money bouquet

Pinanis ng magkakapatid na Baliao ang nauusong ‘money bou­quet’ dahil hindi lamang peso kundi dolyares ang ginamit nila upang mabigyang-kasiyahan ang kanilang ‘millennial mom’ sa kaarawan nito.

Ibinahagi ng Facebook user na si Rolando Piamonte Baliao ang naturang dollar bouquet para kay Mama Del sa kanyang Facebook ac­count.

Aniya, 82 pirasong US$100 na katumbas ng nasa P500,000 ang ginamit nila sa bouquet dahil 82-taong gulang na ang kanilang nanay noong Setyembre 8.

“Although marami na gumagawa ng ganoon, nag-isip kami mag­kakapatid na maiba naman ang kasiyahan na maibigay sa nanay namin. Instead [na] peso, USD na gawa namin, and may video celeb­rity b-day greetings pa,” kuwento ni Baliao.

“Kasi nga, in times like these, kailangan ng mga tao, especially seniors, na ngumiti at tumawa. ‘Yon na lang ang sandata nila sa COVID stress,” dagdag niya.

Ilan sa mga nakibati sa kaarawan ni Mom­my Del sina aktor Seth Fedelin at Steven Paysu ng ‘Tawag ng Tangha­lan’. (Issa Santiago)