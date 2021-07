Birthday girl nagregalo sa mga construction worker

Nagpasaya ng mga construction worker sa kanyang kaara­wan ang isang babae mula sa Bacolod City sa Negros Island.

Sa kanyang ika-35 kaarawan noong Hulyo 12, namahagi si Jasmin Egan ng blessings sa may 35 construction worker.

Bukod sa mga bisikleta ay namudmod din si Jasmin ng mga pagkain sa mga obrero.

Aniya, napili niya ang mga construction worker dahil madalas niyang makita ang mga ito na nagsasakripisyong maglakad na lamang pauwi ng bahay dahil sapat lang ang sahod ng mga ito para sa pagkain.

“I shared my blessings to 35 people whom I carefully chose to receive these simple stuff that I personally prepared. I am very much grateful for all that I have and I want to share it back to others,” sambit ni Egan sa isang Facebook post.

“I would like to acknowledge­ also the people who have helped me. My friends who are private individuals and want to share their blessings through me,” saad pa niya. (Issa ­Santiago)