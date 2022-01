Birada ng Akbayan! Marcos Jr ‘kamote’ sa interview

Binira ng Akbayan Party-list si presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. kung saan hinalintulad siya sa isang ‘bulakbol na estudyante’ dahil sa pag-ayaw sa interview ng isang TV network.

Kinuwestiyon ni Akbayan Party-list First Nominee Perci Cendeña si Marcos Jr, na paano raw ibabangon ang bansa kung sa simpleng panayam lang ay nagtatago na.

“Si Bongbong ay para pa rin isang bulakbol na estudyante; gustong pumasa kahit hindi nagre-recite at pumapasok sa klase. Ayaw mag-recite dahil tiyak na mangangamote,” lahad ni Cendeña.

Paano raw makakaharap si Marcos sa ibang global leader kung tumatanggi ito sa pagharap sa mga botanteng Pinoy.

“If Bongbong can’t debate in front of the Filipino voters, how could he possibly handle being the commande¬r-in-chief? How could Bongbong possibly stand up to the likes of Chinese President Xi Jinping?” giit pa ng Akbayan.

“If Bongbong can’t debate, he is too weak and cowardly to become president,” sambit pa.

Matatandaan na nag-trending ang #MarcosDuwag nang tumanggi ang dating mambabatas sa panayam ng ‘The Jessica Soho Presidential Interviews’.

Iginiit naman ng kampo ni Marcos na biased si Soho kaya hindi pinaunlakan ang hiling nitong interview kasama ang iba pang presidential bet. (Ray Mark Patriarca)