‘Bira’ ni Ali inalala ni Woods

TAONG 2004, naghahanda si golf legend Tiger Woods para sa US Open sa Shinnecock Hills sa New York.

Magche-chekin siya sa hotel, nakapila sa front desk, nang may biglang bumira sa kanyang tagiliran.

Sobrang sakit, na nais niyang Gumanti at manuntok rin.

Pero pagtalikod niya upang tignan kung sino ang bumira sa kanyang kanang tadyang, nagulat siya kung sino iyun.

Si greatest boxing of all time, ayon sa marami, na si Muhammad Ali.

“I checked into a hotel, I believe it is where the Hiltons live, and so I’m checking in and I just have my backpack and literally my golf clubs. I’m just going up there for a day trip or stay the night and get up early the next morning and go play golf,” tanaw-balik ni Tiger.

“I’m in line at the front desk and I get hit in the ribs, my right ribs. And it hurt. And I whip around and I’m thinking I’m just going to hit somebody. I was so pissed. I look around and it’s Muhammad Ali.” (Ferdz Delos Santos)