BIR top 1 sa nirereklamong ahensya

Siniwalat ng Anti-Red Tape Authority (ARTA) kamakalawa na nangunguna sa listahan ng mga ahensiya ng gobyerno na pinakatadtad ng reklamo ang Bureau of Internal Revenue (BIR).

Ayon kay ARTA director-general Jeremiah Belgica sa Senate hearing ng proposed budget nila, sa 3,924 na reklamong natanggap nila hanggang Agosto 31, 2020, 937 dito ay nakatarget sa BIR.

Pero ani Belgica, ang mga ahensiyang may pinakamaraming complaint ay iyon ding mas madaming ginagawang transaksyon sa publiko.

“May mga ahensya po talaga na kapag meron silang for example, 10,000 applications that they are transacting in a month, naturally they would be able to get more complaints,” paliwanag ni Belgica.

Sumunod sa BIR sa may pinakamaraming reklamo ang mga local government unit sa 428 complaints, Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa 162 complaints, Social Security System sa 156 complaints at Department of Labor and Employment sa 129 complaints.