BIR tagilid sa target na 2.32T

Nagpahayag ng pagkabahala si House Committee on Ways and Means chair Joey Salceda na maaaring kapusin ng P104 bilyon ang tax collections ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ngayong 2019.

Ito’y sa kabila ng full scale implementation ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Ayon kay Salceda, ang projected target revenue sa taong­ ito ng Development Budget­ Coordinating Committee (DBCC) ay P2.32 trillion pero nasa P1.7 trillion pa lang ang nakolekta ng BIR nitong Oktubre 2019.

“While this is 10 percent higher than the collection in the same period in 2019, this is falling short of the DBCC-set target by 4.71 percent,” saad ni Salceda.

Depensa naman ng BIR, ang dahilan ng kakapusan ay ang P55 bilyong foregone revenue sa fuel excise tax at pagka-delay ng pagkakapasa sa budget.

Paliwanag pa ng BIR, na halos 100% ng mga petroleum product ay imported na batay sa desisyon ng Shell at Petron na mag-angkat sa halip na i-refine ang fuel sa bansa.

Ang Bureau of Customs (BOC) na raw umano ang nagkokolekta sa value added tax at excise tax nito na umaabot sa P55 bilyon.

Naghihinala naman si Salce­da kung ang P55 bilyong buwis na nakolekta ng BOC ay ang kapareho sa nakolekta nito na prone sa smuggling ng mga oil product.

Kaya hiniling ni Salceda sa BIR na magbigay sa kanyang komite ng breakdown ng reve­nue collection per tax type.

Pinagre-report din ang BIR tungkol sa impact ng TRAIN Law sa koleksyon sa individual income tax.

Pinagsusumite rin ang ahensiya ng breakdown list ng koleksyon nito sa excise tax sa mga inuming matatamis. (JC Cahinhinan)