BIR piniga ni Lacson! Ebidensiya sa P203B Marcos utang, ilabas

Dapat umanong ibunyag ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang demand letter na ipinadala nito sa pamilya Marcos para sa mahigit P200 bilyong hindi nabayarang estate tax, ayon kay independent presidential candidate Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson.

“Yes, [dapat ibunyag) kasi national interest ‘yon e imagine 203 billion pesos, if it’s really the correct figure, that could change the lives of so many Filipinos,” sabi ni Lacson sa isang press conference sa San Jose, Occidental Mindoro.

Nauna nang sinabi ni Senadora Imee Marcos, anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos at kapatid ni presidential candidate Bongbong Marcos Jr. na hindi pa sila nakakatanggap ng anumang komunikasyon mula sa BIR para sa kabayaran ng bilyong estate tax.

Sinabi na rin noon ng BIR na nagpadala na sila ng written demand sa pamilya noong Disyembre 2, 2021 hinggil sa kanilang pagkakautang sa buwis.

Bukod, sinabi na rin ng Department ng Department of Finance na patuloy na umaapela ang BIR sa pamilya Marcos para ayusin ang hindi nila nabayarang estate tax. (Dindo Matining)