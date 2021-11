BIR pinabaha mga imported gulay, prutas

Niluwagan ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang paglabas ng mga imported na gulay at prutas sa merkado.

Sa Revenue Memorandum Circular No. 112-2021, sinama na ng BIR ang mga unprocessed vegetable product sa mga maaaring ilabas sa merkado nang walang Authority to Release Imported Goods (ATRIG) na pinapakita sa Bureau of Customs (BOC) bago nito payagang makalabas sa warehouse o sa port ang inangkat na produkto.

May petsang Setyembre 6, 2021 ang RM Circular No. 112-2021 ngunit tinatakan ito ng BIR noong Nobyembre 10 lamang at pirmado ni BIR Commissioner Caesar Dulay.

Ang dahilan ni Dulay sa pagtatanggal ng ATRIG na dating requirement sa pag-release ng imported na produkto sa BOC ay sumusunod lamang ito sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018.

“Consistent with the mandate as stated under Republic Act No. 11032 it is hereby clarified that the issuance of an ATRIG shall no longer be necessary for the importation of perishable agricultural food products, such as unprocessed vegetable, fruits and nuts, which are exempt from VAT,” sabi ni Dulay.

Inirereklamo ng mga magsasaka ang pagbahag ng mga imported gulayu sa bansa at nag-raid pa ang Department of Trade and Industry (DTI) kasama ang BOC kamakailan ng ilang warehouse na pinaglagakan ng mga imported gulay.

Nauna nang itinanggi ng Department of Agriculture na nag-isyu ito ng mga permit para sa pag-angkat ng mga gulay maliban na lang ang mga inaangkat ng hotel, malalaking restaurant at ng mga embahada sa bansa.

Samantala, naghain ng House Resolution No. 2282 ang isang kongresista na humihiling na imbestigahan ang pagpupuslit ng mga gulay sa bansa.

“Smuggled items do not have phytosanitary permits.That makes them unsafe for consumption since we do not know if they contain preservatives or pesticides,” ayon kay Magsasaka party-list Rep. Joseph Cabatbat.

Tinukoy nito ang ulat ng BOC Region 10 na nakasabat na naman ng mga imported gulay na nagkakahalaga ng P160 milyon na karamihan ay galing China.(Eileen Mencias/Eralyn Prado)