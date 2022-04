Biomechanics ng paglakad

Isa sa mga pang araw araw nating ginagawa, na hindi natin napapansin ang malaking benepisyo ay ang paglalakad. Sa paglakad natin, mas lumalakas ang ating katawan, nagkakaroon ng setting ang ating mga muscles, nababawasan ang ating taba sa pamamagitan ng paggamit ng mga calories kaya naman nakukuhang panatiliin ang ideal body weight. Gumaganda din ang kundisyon ng puso. Ito ay nagpapaganda ng pagtubo ng ating mga buto dahil sa bawa’t hakbang ay napapabuti ang life cycle ng cells ng buto. Bilang isang ehersisyo, madalas natin madinig ang 10,000 steps. Hindi naman ibig sabihin nito ay tuloy tuloy ang paglalakad, ngunit, kung makakabuo nito sa maghapon ay makakasiguro ng benepisyo ng paglakad. Magaan din sa mag kasukasuan dahil walang pabigla biglang kilos at bigat tulad ng pagtakbo. Depende pa sa kung saan ka maglalalakad ay maaaring makakita ng mga magagandang tanawin at makalanghap ng sariwang hangin. Dahil dito ay mapapangiti ka at makakaramdam ng gaan ng loob at kaligayahan.

Ngunit hindi lang basta basta humakbang ang isang paa sa harap ng kabilang paa ay lakad na. Mayroon itong biomechanics na nasusundan. Mayroong koordinasyon, hindi lang ang mga paa, kung hindi pati na din ang tuhod at pigi, ang balakang, pati ang mag kamay. Ito ang tinatawag na GAIT. Ito ay may dalawang cycle; ang stance at ang swing.

Ang stance ay may apat na bahagi: ang heel strike; foot contact; heel lift; at, ang propulsion. Ang una ay ang bagsak ng ating sakong sa lupa o sahig. Masusundan ito ng paglapat ng buong paa sa inaapakan. Pagkatapos ay aangat ang sakong, na siyang magiging buwelo sa pag angat at andar ng hinlalaki. Susundan ito ng susunod na parte, ang swing. Ito naman ay may dalawang katangian: ang arangkada; at, ang pagpreno. Ang una ay ang pag accelerate ng kilos galing sa stance phase at matatapos sa pagbagal ng andar upang muling maiapak ang sakong sa sahig.

Ito ay sunod sunod na hindi na kadalasan kinakailangan pang isipin. Magaan ang kilos at madali makakarating sa patutunguhan. Ngunit kung may anomalya sa kung anumang bahagi ng paglakad o magkakaroon ng mga hadlang, tulad na lang ng mga karamdaman, sakit o pati hindi maayos na sapatos, sandalyas o tsinelas, magkakaroon ng problema sa pagkilos. Maaaring mauwi sa pananakit o huwag naman sana ay maaksidente. Hindi lang ang mga paa ang maaapektuhan, pwede din madamay ang buong bias, pati na ang likuran.

Magandang kilos ang paglakad, siguruhin lang na kumportable ng makuha natin ang buong benepisyo nito.

Hanggang sa susunod ! Keep healthy! Stay safe! Sundin ang minimum health requirements! Magpa-booster!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn at Kapitbahay sa DZEC1062 tuwing sabado 715am) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.