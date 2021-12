Binyag ni Sotto sa 36ers salto

Ekis si Kai Zachary Sotto sa Adelaide 36ers-Perth Wildcats opening game sa Australia’s 44th National Basketball League 2021-22 regular season ngayong Biyernes ng alas-6:30 nang gabi (Manila time) dahil sa isang injury.

Pinabatid ng team Huwebes ang pagkaantala sa professional debut ng 19 na taong-gulang, 7-3 ang taas na Pinoy cage phenom mula sa Las Piñas dahil sa tinamong knee soreness.

Garahe rin para sa preseason NBL Blitz champion 36ers si Emmanuel Malou na may knee soreness at Sunday Dech na may iniinda sa quadriceps, samantalang wala rin sa Wildcats si Hyrum Harris dahil sa border restrictions.

Isang laro lang dumribol si Sotto sa five-game sweep ng kampo niya preseason kontra Cairns Taipans at lumagare ng pitong puntos, limang rebounds at tig-isang assist at block. (Janiel Abby Toralba)