Binuking ni Inigo: Maris matagal nang pantasya si Rico

Selos nga ba, o nanghihinayang si Inigo Pascual, na ang ex-girlfriend niyang si Maris Racal, ay nasa piling na ngayon ni Rico Blanco?

Anyway, isiniwalat ni Inigo ang tunay niyang nararamdaman tungkol sa relasyon (?) nina Maris at Rico.

Sa interview ng PopCinema digital talk show ng Cinema One, sinabi ni Iñigo na kung totoo ang balita na nagmamahalan ang dalawa, masaya siya para sa mga ito, lalong-lalo na kay Maris na super fan girl ni Rico noon pa.

“Wala pa naman akong masasabi pa. Wala pa namang nag-confirm. For me, kung sila, masaya ako syempre kasi alam ko kung gaano ka-idol ni Maris ‘yun. Noong love team kami ni Maris, talagang… As in pinapakanta sa akin ‘yung mga kanta ni Rico,” sabi ni Iñigo.

Chika pa niya, suportado niya sina Maris at Rico at dapat naman daw maging masaya rin ang mga tao para sa relasyon nila.

“Even them being friends and the fact na nagka-collab sila dati, sobrang supportive ako doon, kino-congratulate ko siya dahil alam kong sobrang idol niya ‘yun. And kung ano man ‘yung balita, siguro we should all just be happy for them if they are together kasi love is love and it’s a beautiful thing… I’m wishing them all the best,” dagdag pa niya.

Para naman sa sarili niyang love life, inamin ni Iñigo na single siya ngayon at busy din siya sa kanyang music career. Sikreto raw muna ang kanyang ginagawang mga kanta ngayon kaya dapat nalang abangan ng fans ang susunod niyang pasabog. (Dondon Sermino)