Binuking ng dating alalay: Pacquiao binulsa P165M sa bulilyasong McGregor fight

Lumantad para maglabas ng sama ng loob ang dating special assistant ni Sen. Manny Pacquiao matapos umano nitong itakbo ang P165 milyon na paunang bayad sa dapat sanang laban nito subalit hindi natuloy kay Irish mixed martial arts star Connor McGregor bilang hudyat ng kanyang pagreretiro sa boxing.

Inilabas ni Jayke Joson, TV producer, actor, business agent at dating special agent ni Pacquiao, sa isang exclusive interview sa SMNI News, ang matinding galit at mga hinaing tungkol sa naging 8-division world champion sa pagpapahayag nito sa pagtakbo sa kabuuang halaga na P165 milyon pera sa huli nitong laban.

“It is about plain word of honour. Hindi niya sinunod ang kontrata, hindi niya sinunod ang usapan namin, para bang iyung pagkakaibigan namin sa napakahabang panahon, biglang nawala, na ang interes namin ay tulungan lamang siya sa ikabubuti niya. Kayo po ba, gawin sa inyo iyun, hindi ba sasama loob ninyo,” paliwanag ni Joson.

“Alam n’yo po, sa tagal naming magkakasama nina Senador Pacquaio, magiging emosyonal ako tungkol sa kanya. Simula 2004, galing siya sa talo kay (Erik) Morales, tapos kay (Juan Manuel) Marquez, halos kami na magkakasama. Mahirap na talikuran iyung samahan. Pero dahil may prinsipyo po tayo na ang tama ay tama at ang mali never magiging tama.”

“To cut the long story short, base sa last laban niya, gumawa po kami ng paraan para sa mas makakabuti sa pamilya niya, para sa kanya hanggang sa magretiro siya sa pagboboksing, hanggang sa iyun plano pagtakbo niya sa pagkapangulo, mas makatulong,” sabi nito.

“Ang sinasabi po natin sa tao mas marami siyang kitain sa boksing, mas malaki ang perang papasok sa kanya sa boksing, mas marami siyang maitutulong sa ating mga kapwa Pilipino. Iyun ang main goal, hindi na boksing. Iyung buong plano pa namin, before mangyari ang gulo, is Jake, maghanap kayo ng laban na puwede na ako magretiro, at the same time marami tayong matulungang Pilipino,” sabi pa nito.

“Dahil po doon ay naayos po natin ang Paradigm Sports, kasama ang ilang personahe, to cut the long story again, pumirma si MP para ayusin ang laban. Dahil napapirma, ang gusto niya ay humingi ng advance. Sabi ng Paradigm, hindi nila kalakaran, gumawa kami ng paraan dahil iniisip namin na itutulong niya sa taumbayan,” kuwento pa nito.

“So kinausap namin mabuti ang Paradigm para pagbigyan ang ating senador. So naayos namin, nagbigay agad ang Paradigm ng US$2M kay sir MP as cash advance dahil alam naman natin na lalaban siya kung sino ang gusto ng tao. Hindi po siya nakuntento doon eh. Ang sabi po niya sa amin ay dagdagan, humingi pa ng $2M pa ullit para gawin na US$4M. Kami naman, sinubukan namin humingi ulit sa Paradigm, hindi na pumayag,” sabi nito.

“Ang sabi ng Paradign, that is too much already dahil ang paliwanag nila, hindi nila kalakaran ang ganoong sistema na magbigay kasi magagalit naman ang iba kapag pinagbigyan si MP. Ang sabi namin, gawa na lang kami ng paraan at nakapag-raise kami ng sarili namin na pera na P65M. So ang nakuha niya ay P100Mna pera ng Paradigm Sports as advance at P65M. Ang P65M ay personal na pera namin, nagkasanla-sanla po kami, para lang itulong at ibigay kay Senator Pacquiao,” sabi ni Joson.

“To cut the story again, binigay namin ang pera kahit nagkasanla-sanla kami, nakuha niya ang pera sa Paradigm. Tinakbuhan po kami. Hindi niya sinunod ang kontrata, hindi sinunod ang usapan namin. Para bang iyung matagal na pagkakaibigan namin eh nabalewala,” sabi pa ni Joson.

Sinikap ng Abante na makuha ang panig ni Senador Pacquiao subalit wala pang tugon ang retired boxer. (Lito Oredo & Mia Billiones)