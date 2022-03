Binuking ng BIR! Mga e-sabong operator ‘di bayad sa buwis

Tahasang iginiit kahapon ng Bureau of Internal Revenue (BIR) na nalulugi ng bilyon-bilyong piso sa buwis ang pamahalaan mula sa operasyon ng e-sabong.

Sa pagdinig kahapon ng Senado kaugnay sa nawawalang 34 sabungero simula pa noong nakaraang taon, idiniin ni Atty. Sixto Dy Jr. ng Office of the Deputy Commission for

Operations ng BIR na lugi pa ang gobyerno sa operasyon ng e-sabong dahil hindi naman nagbabayad ng buwis si Atong Ang at iba pang online cockfighting operators kumpara sa mga panalo sa lotto at horsera­cing o karera na nakakaltasan ng taripa.

Idinagdag niya na hindi nagbayad ang Pitsmasters Live ni Ang at iba pang operator ng 20 porsi­yento sa buwis ng kanilang mga panalo simula ng kanilang operas­yon noong 2020.

Tulad sa sweepstakes at lotto, dapat din aniyang kolektahan ng buwis ang panalo sa e-sabong pag umabot ito ng P10,000.

Sa ilalim ng Tax Code, sinabi ni Dy na obligado ang Pitmasters at iba pang e-sabong operator na magbayad ng 20 porsiyento sa buwis sa kanilang panalo.

Iginiit naman ni Senator Francis Tolentino na dapat ay una sa franchise tax at corporate tax ang witholding tax na dapat bayaran ng e-sabong kingpin at mga katulad niyang operator para sa multi-bilyon nilang negosyo.

Ani Tolentino, umaabot lang sa P130 milyon o P12,500 kada talpakan ang ibinabayad ng Pitmasters Live ni Ang bilang regulatory fee sa Pagcor gayung kumikita ito ng P2 bilyon sa taya kada araw.

“We are in a state of disarray by letting go of a big amount that should have gone to the coffers of government and used as ‘ayuda’ for drivers, farmers and fisherfolks. Ang binabayaran ng e-sabong napupunta lang sa regulatory fees ng Pagcor na ginagamit lang sa sports development, PhilHealth and agri-agra lending for small sectors. Walang taxes na binabayaran para gamitin sa national budget,” ani Tolentino.

Dagdag pa ng senador, nagamit lang na payment conduit ng e-sabong ang Gcash at Paymaya matapos itong aprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) batay sa inisyung lisensiya ng Pagcor na ayon lang umano sa legal opinion ng Department of Justice (DOJ).

Dahil dito, iginiit ni Tolentino na klaro na walang batas na nagpapahintulot sa operasyon ng e-sabong.

Nauna nang tinanggihan ni Pangulong Duterte ang panawagan ng Senado na suspendihin ang operasyon ng e-sabong dahil nakatutulong umano ito para sa pondo ng pamahalaan na naubos sa pagresponde sa epekto ng COVID-19 sa nakalipas na dalawang taon.