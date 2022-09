Binuhay ghosting ni Gerald: Julia nairita, niresbakan si Matteo

Hindi nagpatalo at palaban na pinagtanggol ni Julia Barretto ang kasintahan niyang si Gerald Anderson nang pitikin ito ni Matteo Guidicelli. Nag-guest kasi ang aktres sa “Lunch Out Loud” para na rin sa promo ng pelikula niyang “Expensive Candy”.

Sa isang segment, tinanong ni Matteo si Julia. “Di ba Gerald Anderson defined the word ‘ghosting’?”

Halatang hindi ito nagustuhan ni Julia, napa-smirk ito. Ngunit bumato rin agad ito ng banat kay Matteo.

“Its the first time I’ve heard it ah. You know why? The first time I’ve heard that word actually may nagkuwento sakin about Matteo Guidicelli,” banat ni Julia.

“Actually ‘yung mga dati nalimutan ko na. Memory gap yata tawag dun,” sagot naman ng Matteo.

“Yes, actually nalimutan ko na pero binalik mo. Pwede natin i-mention sino ‘yung ginanon mo?” tuloy-tuloy na resbak ni Julia.

Hindi na pumalag pa ang asawa ni Sarah Geronimo.

“Oy, umiinit na ‘yung studio,” say na lang ni Matteo.

Sey ng mga netizen:

“Same person na nag-callout sa co-host dahil ginagawang joke yung ex. hahaha.”

“Di ko gusto siyempre ‘yung pang-aagaw ni Julia kay Gerald pero napakabastos din talaga netong si Matteo. Buti nga at ‘di sya pinalagpas ni Julia. Akala mo kung sino eh.”

Kaka-Marites ni Matteo, mukhang dun siya talaga mapapahamak. Hahaha! (Batuts Lopez)