Bintang ng CPP-NPA, spox pinalagan

ANG mga paratang ng iregularidad sa halalan ng mga komunistang-terorista na idinadaan pa sa hindi naman totoong tagapagsalita na si Marco Valbuena ay pawang mga kasinungalingan.

Ito ang inihayag ni Prosecutor 2, Flosemer Chris Gonzales Acting Spokesperson ng Legal Affairs, ng National Task Force to End Local Communists Armed Conflict (NTF-ELCAC) nitong Miyerkules.

Paliwanag ni Gonzales, ang iginigiit ng Communist Party of the Philippines, New People’s Army, National Democratic Front (CPP-NPA-NDF) na dayaan at iregularidad sa halalan ay propaganda lamang upang udyukin ang taong bayan na sumama sa kanila.

“Ayaw nila ang nanalo sa May 9, 2022 presidential and vice-presidential elections,” ang sabi ni Gonzales, “sapagkat ang ibinoto at ipinanalo ng mga Filipino ay hindi kandidato ng CPP-NPA-NDF.”

Aniya, ang pahayag ng mga komunistang-terorista na idinadaan pa sa tagapagsalita “kuno” nitong si Valbuena ay “pawang mga kasinungalingan.”

Gagawin at sasamantalahin daw ang sitwasyong ito ng CPP-NPA-NDF upang makapag-recruit pa ng mga kabataang nabubulagan sa kanilang mga kasinungalingan.

Ito, ayon kay Gonzales, ang hahadlangan ng NTF-ELCAC upang mailigtas ang mga kabataan lalo na ang mga estudyante sa mga unibersidad na malinlang ng mga komunistang-terorista.