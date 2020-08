Biniling paper clip ipa-diario

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na ipa-diario ang lahat ng transaksyon maging kaliit-litang bagay katulad ng mga paper clip.

Sa kanyang public address nitong Lunes ng gabi ay sinabi ni Duterte na required ang lahat ng ahensya ng gobyernong tumutugon sa coronavirus na ipa-diario ang pagbili ng mga ginagamit.

“In view of the ‘yung sama ng loob ng tao itong sa PhilHealth na ito. Lalo na itong PhilHealth, maski paperclip i-publish ninyo at sino ‘yung bidder na mag-supply ng paperclip, maski isa. Isabi mo diyan sa newspaper para mabasa. So I hope that I have made myself clear on this,” ayon sa Punong Ehekutibo. (Prince Golez)