Binida ni Fernandez PH papakyawin medalya sa SEAG

Tiwala ang Philippine Sports Commission na hahakot ng maraming medalya ang Philippine Team sa ginaganap na 31st South East Asian Games sa Hanoi, Vietnam.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni PSC Commissioner Ramon Fernandez na maganda ang ipinakikitang performanceng mga atletang Pinoy sa SEA Games dahil nakapaghanda angmga ito kaya maagang nakasungkit ng mga medalya.

“We have a total of 5 gold, eleven silvers and 11 bronzes ‘no but marami pang dadating iyan. Ngayon lang araw na ‘to, angdaming mga maglalaro na naman sa ibang sports ‘no so we’re expecting a lot more,” ani Fernandez.

Batay sa kasalukuyang gold standing, panglima ang Pilipinassa mga nakahakot na ng gintong medalya at tiwala siFernandez na mauungusan ng Philippine team ang ibang mgakatunggaling bansa sa pagpapatuloy ng SEA Games.

“ Kayang-kaya pa naman natin itong mahabol and we’re hoping and praying na ma-inspire iyong mga atleta pa natin. I am expecting sa lahat ng sports na lalaruin pa, makakasungkit tayong mga gold medals ,” dagdag ni Fernandez.

Mayroon aniyang mga laro na magaling ang team ng Pilipinas gaya ng basketball, karate, taekwondo, gymnastics, swimming, athletics at shooting na inaasahang makakasungkitng mga medalya. (Aileen Taliping)