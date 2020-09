Binida ni Digong sa UN: Da best ang mga Pinoy health worker

Ipinagmalaki ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga Filipino health worker sa buong mundo dahil sa malaking papel at sakripisyo sa pagtugon at paglaban sa COVID-19 sa kabila ng banta ng panganib na maaring tumama sa mga ito.

Sa kanyang kauna-unahang talumpati sa general debate ng 75th session ng United Nations General Assembly, pinapurihan ng Pangulo ang lahat ng frontliner na isinasakripisyo ang kanilang buhay para pagsilbihan ang mga biktima ng COVID-19.

“We salute all frontliners who put their lives on the line even in countries not theiw own. So also do we honor and recognize the healthcare professionals who selflessly answered the call to combat the COVID-19 pandemic despite its virulence and unknown characteristics,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na bagamat may kanya-kanyang istratehiya ang bawat bansa sa paglaban sa pandemic, mahalaga pa ring magkaroon ng koordinasyon at nagkakaisang plano para malabanan ang bagsik ng COVID-19.

Kinikilala aniya ng Pilipinas ang papel ng United Nations sa paglaban sa pandemic, at dahil isa ang bansa sa mga napadapa ang ekonomiya, malugod na tinatanggap ng gobyerno ang inilunsad na UN COVID Response and Recovery Fund.

“We need a WHO that is quick to coordinate and quicker to respond. The Philippines will do its part in the pooling of global resources. Our health workers are among the best,” ang pagmamalaki ng Pangulo.(Aileen Taliping)