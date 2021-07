Binibeybi! Mga guro inggit sa mga pulis, sundalo

Muli umanong ipinakita ni Pangulong Rodrigo Duterte na peyborit nito ang mga pulis at sundalo sa kanyang huling State of the Nation Address (SONA) noong Lunes.

Para kay ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang nais ni Duterte na bigyan ng libreng legal assistance ang mga pulis at sundalo ay isang regalo upang manatiling tapat ang mga ito sa kanya.

“Ito ay isa na namang regalo ng pangulo para sa binebeybi at nililigawang defense and security sector. Pabuya niya ito para sa katapatan ng mga pulis at sundalo, mula sa rehimeng takot na takot sa lumalaki at lumalawak na disgusto at galit ng mamamayan,” sabi ni Castro.

“Para sa mga manggagawa sa edukasyon lalo na ang mga guro, isang panunuya ang panukalang ito ng pangulo,” dagdag pa ni Castro.

Sinabi ni Castro na kapag ang isang guro ay sinampahan ng kasong child abuse, wala itong tulong na nakukuha sa Department of Education o sa gobyerno at palaging ina-assume na may kasalanan ang guro. (Billy Begas)