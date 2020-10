Binay: P21B nasayang sa delay project ng DOTr

Siniwalat ni Senador Nancy Binay ang nasayang na P21 bilyong budget ng Department of Transportation (DOTr) n amula sa foreign loan dahil sa kabiguan nitong makompleto ang Bus Rapid Transit (BRT) project sa Cebu at Metro Manila.

Sinabi ni Binay na gumastos na ang DOTr ng P7 bilyon sa nakatenggang BRT system pero wala namang nangyari kahit na isang paghuhukay sa lugar simula nang simulan ang proyekto noong 2015.

Sa pagdinig ng Senado sa panukalang P143 bilyong budget ng DOTr para sa 2021, ibinunyag ng senadora na umutang ang pamahalaan sa World Bank ng P16.5 bilyon para matustusan ang BRT system na dapat ay maging operational sa Hunyo ng 2021.

“Did you study this in the DOTr? Maybe it’s time to rethink this because it could not be feasible to begin with,” ani Binay kay DOTr Secretary Arthur Tugade at sa iba pang opisyal ng ahensya. Aniya, kailangan ng bayaran ng gobyerno ang utang sa sa 2021 bukod pa sa kaakibat nitong penalty dahil hindi natapos ang proyekto sa itinakdang schedule.

Idinagdag ng senadora na hindi pa rin nasisimulan at palpak din ang DOTr sa pareho nitong proyekto sa Metro Manila na may budget na P5 bilyon na inutang naman sa Official Development Assistance ng Japan.

Paliwanag naman ni DOTr Assistant Secretary Mark Steven Pastor na tinigil ang Cebu BRT project noong 2017 at muling itinuloy noong 2018. Inamin din niya na gumastos na ang pamahalaan ng P400 milyon sa nasabing proyekto habang hindi na umano tinuloy ang Metro Manila BRT Phase II. (Mia Billones)