Binay, Imee gown terno sa carpet

HINDI pa rin nakaligtas sa mata ng mga mapanuri ang kasuotan ng tinaguriang ‘Meme Queen’ ng ­Senado na si Senador Nancy Binay sa pagbubukas ng 3rd Regular Session ng 17th Congress kahapon.

Ito ay nang mapansin ng ilan na halos ka-terno o kakulay ng carpet ng Senate session hall ang sky blue butterfly dress na may floral design na gown ng senadora.

Si Senador Loren Legarda ay rumampa suot ang kanyang 10-year-old Paul Cabral Filipiniana gown with flowy sleeves na katerno ang isang pearl ­bangle at Jesus Christ necklace.

Suot naman ni Senador Cynthia Villar sa pagbubukas ng sesyon ang Noli Hans red-orange piña dress na may tri-color embroidery sa sleeves at sa laylayan subalit sa pakikinig sa SONA ay ginamit nito ang red orange piña suksok na may floral embroidery na may stylized tapis sa palda.

Samantala, kung tumerno si Binay sa carpet sa Senado ay ganundin si Ilocos Norte Rep. Imee Marcos na halos kakulay ng suot nitong pulang gown ang red carpet sa Batasan.