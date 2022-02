Binay, Gordon kulelat sa senatorial survey

Nangamote sa survey ng PUBLICUS Asia Inc., si dating Vice President Jejomar ‘Jojo’ Binay sa hanay ng mga kumakandidatong senador para sa halalan sa Mayo 9, 2022.

Batay sa resulta ng 2022 PAHAYAG National Election Tracker Survey 1 na isang non-commissioned national survey na isinagawa ng PUBLICUS Inc., nitong Pebreo 11 hanggang 16, lumitaw na ika-16 lang si Binay sa listahan ng mga kandidatong nais ng mas nakararaming Pinoy na mapasama sa Top 12 senatoriables.

Maging si re-electionist Richard Gordon ay muntikang malaglag sa Top 12.

Sa katunayan ay dinaig pa at mas may pag-asa pa umanong makaungos ang aktor na si Robin Padilla para makapasok sa Magic 12 matapos nitong makopo ang ika-13 puwesto at makakuha ng 23.3 approval ratings kumpara kay Binay na nasa ika-16 sa listahan at 21.8 na approval ratings.

Naniniwala umano ang mayorya sa 1,500 na lumahok sa nasabing survey na may negatibong epekto sa imahe ni Binay ang matinding away noon sa politika ng kanyang dalawang anak na sina Junjun at Abby Binay na dati at kasalukuyang mayor ng Makati City.

Samantala una sa listahan si dating senador at ngayon ay Sorsogon Gov. Francis ‘Chiz’ Escudero, 50.7%; Taguig City Rep. Peter Alan Cayetano, 43.5%; Sen. Sherwin Gatchalian, 40.3%; ang baguhang si action man at broadcaster Raffy Tulfo, 37.3%; dating DPWH Secretary Mark Villar, 34.7%; Senator Migz Zubiri, 34.5%; dating senador at ngayon ay Antique Rep. Loren Legarda, 34.3%; Sen. Risa Hontiveros, 31.3%; Chel Diokno, 26.1%; Sen. Joel Villanueva, 25.9%; Gordon, 25%; at dating Defense Sec. Gilbert ‘Gibo’ Teodoro, 24.1%.

Nasa ika-13 puwesto naman ang aktor na si Robin Padilla na may 23.3%; dating Sen. Joseph Victor ‘JV Estrada’ Ejercito, 22.4%; dating Quezon City Mayor Herbert ‘Bistek’ Bautista,21.9%; Binay, 21.8%; Larry Gadon, 21.2%; dating Sen. Gregorio ‘Gringo’ Honasan, 20.3%; dating Sen. Jinggoy Estrada at Harry Roque, 18.3%. (Mia Billones)