Binawi ng Toyota! Mga bagong Lexus delikado kaha

Pinare-recall ng Toyota Motor Philippines Corp. (TMPC) ang 34 unit ng Lexus para maayos ang palpak na welding.

Sa sulat ni TMPC First Vice President Bernardino Arevalo sa Department of Trade and Industry (DTI) noong April 20, sinabi niyang may posibilidad na may mga bahagi na hindi na-welding nang tama malapit sa shock absorber at maaring mag-crack o bumigay ang body panel o ang bahagi ng kaha ng mga ito.

Sakop ng ire-recall ayon kay Arevalo ay ang 28 unit ng Lexus NX HEV na ginawa mula November 17, 2021 hanggang January 14, 2022 at 6 units ng Lexus NX na ginawa naman mula November 15, 2021 hanggang January 13, 2022 ang apektado.

Paliwanag ni Arevalo kay DTI Consumer Protection & Advocacy Bureau Director Melquiades Marcus Valdez II, ang body panels o ang kaha ay inispot welding sa kaliwa at kanan ng shock absorber mountin­g area sa harap.

Maari hindi na spot welding umano ang ilang lugar at maaaring humiwalay ang front shock absorber sa mounting areas habang ginagamit ng mas matagal at mabangga ang sasakyan.

Sabi ni Arevalo, ininspeksyonin ng TMPC ang mga sasakyan malapit sa shock absorber mounting area at kung may kulang na welding ay iwewelding nila ito at aayusin kung may masira sila sa sasakyan.

May pinare-recall din ang TMPC na 40 Lexus NX HEV at 132 na Toyota RAV4HEV para ireprogram ang software ng Skid Control ECU ng mga ito. (Eileen Mencias)