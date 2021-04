Binatilyo vendor nagpaantig sa mga netizen

Sa halip na paglalaro ang atupagin, inaasahan na ng kanyang pamilya ang isang 12-anyos na binatilyo na naglalako ng gulay at halaman para makatulong sa kanyang mga magulang.

Isang netizen na labis na humanga sa binatilyo, ang nagbahagi ng larawan nito sa social media na naging daan kahit papaano ay makatanggap ng tulong para sa kanyang pamilya si Leo Rafael ‘Rafraf’ Lumapit.

Sa post ni Conie Sotomayor-Davila, naibahagi niya ang naging maiksing pag-uusap nila ni Rafraf habang nasa biyahe.

“Ngayon lang ako ngka-time mkausap xa,madalas ko lang xa makasakay sa jip every hapon pag pauwi na ako ng Gumaca galing atimonan, naobserbahan ko na xa lahat ng pwede nya ibenta dala dala nya gulay at halaman.. Hindi nya alintana yung panganib, although bawal lumabas ng bahay ang gaya nya, but how?” caption ni Conie sa kanyang post.

Sinabi ni Rafraf na siya ang inaasahan ng kanilang pamilya kung saan ang kanyang ama ay pagtatatabas ang hanapbuhay, habang ang ina naman niya ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid.

Isa rin sa dahilan ng pagsisipag ni Rafraf ay para sa gamot ng kapatid niyang bata pa lamang ay mayroon na umanong karamdaman.

Pambili umano ng bigas ang nakatoka sa kanyang kita at kung malasin na walang maibenta, naglalakad na lamang siya pauwi.

Napahayag si Connie sa kasipagan ni Rafraf pero naantig rin siya dahil sa murang edad nito ay naghahanapbuhay na para sa kanyang pamilya. Aniya, “At his age, ang bigat na ng responsibility nya. Hindi ko maiwasan mkaramdam ng kirot sa, kita ko yung sincerity nya habang sumasagot sa tanong ko.”

Naisipan niyang i-post ang buhay ni Rafraf para magsilbing inspirasyon sa mga kabataan.

Dagdag ni Conie, “Sa mga makakasakay po nya sa susunod, bilhan po natin sya ng tinda nya, in a way makatulong tau in a simple way we can. To those Kids na nasa bahay lang , me mga gadgets, ready to eat foods, naglalaro at nageenjoy sobrang Blessed ninyo kaya pahalagahan nyu at iappreciate ang kung anong meron kayo ngaun.”

Sa kanyang sumunod na post, ibinalita ni Conie ang ilang nagpaabot ng tulong at dasal sa pamilya ni Rafraf. (Juliet de Loza-Cudia)