Binatang anak, bine-beybi ng lady solon

Mistulang hindi pa nakaka-move on ang isang prominenteng politiko at hindi pa matanggap na may sa­rili ng buhay ang kanyang anak.

Ayon sa ating Amu­yong, kahit daw kasi professional nang negosyante ang anak ay hindi pa rin ito mabitiwan sa pag-aalaga ng kanyang inang politiko.

Ito ay dahil binubuhay daw ng politiko ang mga business group’s deal sa kompanya ng kanyang anak.

Ang kuwento ng ating Amuyong, subsob daw sa paghahanap ng tamang koneksyon ang Politikong Ina para matiyak na matutuloy ang mga deal ng kanyang business group para sa partnership sa mga negosyo ng kanyang ‘baby’.

Sa impormasyon pa sa atin, ang kompanya ng negosyante at mga business deal ay may kinalaman din sa big-ticket joint venture ilang taon na ang nakalilipas subalit hindi naman natuloy.

Malaking factor ang ma­laking pondo raw ng business group ng politiko para ipagpilitan nito na maging business partner ang kompanya ng anak.

Hindi malinaw ngayon kung hanggang kailan be-beybehin ng politiko ang kanyang anak.

Kilalang-kilala ang politikong ito dahil miyembro siya ng Kongreso at may letrang L sa kanyang pangalan as in Love na love niya ang kanyang anak, kulang na lang ay kargahin ito.