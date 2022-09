Binata timbog sa P6M marijuana

Arestado ang isang binata matapos itong makumpiskahan ng P6 milyong halaga ng high-grade na marijuana o ‘kush’ sa buy-bust operation sa Caloocan City kahapon.

Kinilala ni Caloocan City Police chief P/Col. Samuel V. Mina Jr., ang suspek na si Jenny Roy Dayrit, 24-anyos, residente ng No. 980 F2 Hermosa St., Tondo Manila at big-time supplier umano ng kush sa Caloocan-Malabon-Navotas at Valenzuela (Camanava) area at Maynila.

Inaresto ito ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit ng CPS at 6th Mobile Force Unit ng Regional Mobile Force Battalion ng National Capital Region Police Office (MFC RMFB NCRPO) sa ikalawang palapag ng Unit 2-G Building sa No. 361 Barangay 18, Caloocan City bandang alas-6:30 ng umaga kahapon.

Dinamba ng mga pulis ang suspek matapos niyang abutin ang P8,000 bayad sa iniskor na kush ng isang nagpanggap na buyer.

Nakumpiska sa suspek ang 52,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng P6, 240,000.00. Kinasuhan ito ng pagkabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Orly Barcala)