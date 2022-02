Binata laglag sa P1M shabu, baril

Kalaboso ang isang binata matapos masamsaman ng mahigit P1 milyong halaga ng shabu at baril sa buy bust operation sa Navotas City, kamakalawa.

Sa pahayag ni PLT. Luis C. Rufus Jt., hepe ng Station Drugs Enforcement Unit (SDEU), Violation of Section 5 (selling of dangerous drugs) at Section 11 (possession of illegal drugs) Under Article 11 of R.A. 9165 at R.A. 10591 in Relation to Omnibus Election Code ang kinakaharap na kaso ni Rudy Las Pinas, 40, taga-554 B. Cruz St., Barangay Tangos ng nasabing siyudad.

Kwento ni Lt. Rufus, may ilang buwan ding naka-under surveillance ang suspek dahil sa pagtutulak nito.

Si PCpl. Glenn Ocampo ang nagsilbing poseur buyer kasama ang partner niyang si PCpl. Geremie Tangan at umiskor ng P1,500.00 halaga ng shabu sa suspek sa Pulo Barangay Tanza 1, Navotas City, dakong alas 4:36 ng hapon.

Nang `magkaliwaan’, doon na dinamba ng mga pulis si Las Pinas. Nasamsam sa kanya ang kabuuang 174 gramo ng shabu na nagkakahalagang P1,183,200.00 at isang Colt cal. 32 na may anim na bala. (Orly Barcala)