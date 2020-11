Binagyong palay P7 per kilo bentahan – Dar

KINUMPIRMA ni Agriculture Secretary William Dar na nasa P26 bilyong palay ang nailigtas sa mga nagdaang bagyong Quinta at Rolly.

Sa panayam sa kalihim sa programang ‘Diskusyon’ nitong Sabado sa Abante Radyo Tabloidista ay sinabi niyang malaking bentahe ang pagkakaroon ng early warning system ng bansa.

Bago ang bagyo ay inatasan ang mga regional field office para abisuhan ang magsasaka na mag-ani nang maaga at ibenta ang i-harvest na mga palay.

Ganoon aniya ang ginawa sa mga rehiyon na posibleng daanan ng mga bagyo kung saan nakipag-ugnayan sila sa Pagasa bago dumating ang delubyo kaya maraming nailigtas na palay.

“Mayroon tayong ugnayan with Pagasa at before the typhoon arrives ay talagang they give us the information, so ang dami nating na-save itong dalawang bagyong Quinta at Rolly mayroong total na-save sa production ay P26 billion,” ani Dar.

Samantala, may mga magsasaka aniyang hindi tumugon sa maagang abiso na siyang nagkaproblema kaya nalugi ang mga ito at naibebenta ang mga nadapang palay ng P7 kada kilo.

Ani Dar, kung hindi na kasi maaaring kainin ng tao ang mga palay ay gagawin na lang itong feed item o pakain sa mga manukan.

Pinakamalubha aniyang naapektuhan ng nagdaang mga bagyo ay palay, sumunod ang high value crops, mais, livestock, fisheries, imprastraktura at agrikultura.

Sa kabila noon, sinabi ni Dar, na maraming tulong ang kagawaran sa mga naapektuhang magsasaka o mangingisda gaya ng mga punla at mga fingerling. (IS)