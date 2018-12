Bilyong pekeng yosi bumulaga sa Pangasinan piggery

MULTI-BILYONG halaga ng pekeng sigarilyo ang nakumpiska ng mga awtoridad sa bayan ng Mangaldan at Bugallon sa Pangasinan sa dalawang factory na pinaniniwalaang ‘tip of the iceberg’ pa lamang lalo’t ang pagawaan ay katabi lamang ng bahay ng isang congressman.

Ang lightning raid ay isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng mga tauhan at opisyal ng Bureau of Internal Revenue (BIR), Department of Finance (DOF) at Bureau of Customs (BOC) bilang bahagi ng kampanya nito laban sa pekeng sigarilyo at smuggling.

Limang Chinese national na pawang tourist visa lamang ang hawak at 23 Pinoy na laborer na mula sa Mindanao ang mga naaresto.

Armado ng warrant ang mga tauhan ng BIR, NBI, at BOC nang salakayin ang nasabing fake cigarette factory na nakarehistro sa isang nakilalang ‘Dong Calugay’ at mga ‘John Does’ na sinasabing ‘front’ ­lamang ng may-ari ng piggery at pabrika.

Ayon kay Atty. Sonny Advincula ng NBI, multi-milyong halaga din ng pekeng BIR tax stamps, bulto ng filter ng sigarilyo, 3 unit ng packing machines, 24 na filter rods, 134 sako ng cut filters, rolyo ng foil, at cigarette papers ang nakumpiska sa raid.

Ang mission order ay nilagdaan ni BIR ­deputy commissioner Arnel Guballa laban kay Calugay na nag-apply ng permit para sa kanyang piggery na ginamit din para makakuha ng environmental clearance sa DENR.

Ayon sa intelligence source ng Pangasinan-PNP, ang Calugay na tinukoy ay isang dating PO1 Calugay na nag-resign dahil tatakbong alkalde ng ­bayan ng Sual. Malapit na tauhan ito at trusted man ng isang dating gobernador.