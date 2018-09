Bilyonaryong Hapon, unang turista sa buwan

ISINIWALAT ng SpaceX nitong Lunes, na ang Japa­nese billionaire na si Yusaku Maezawa ang unang magiging space tourist.

Inarkilahan ni Maezawa ang flight ng Big Falcon Rocket, na kasalukuyan pang ginagawa, sa biyahe nito paikot ng buwan sa 2023.

Balak ng bilyonaryo na magbitbit ng anim hanggang walong artists sa biyahe sa buwan.

“I want to share this experience and things with as many people as possible,” wika ni Maezawa sa isang press conference. “So, I choose to go to the Moon with artists.”

Aabot ng lima hanggang anim na araw ang biyahe, ayon kay SpaceX CEO Elon Musk.

Si Maezawa ay isang rock musician, online fashio­n moguel at high-rolling art collector.

Ang net worth niya ay tinaya ng Forbes na nasa $2.9 bilyon.

Nagbigay na ng downpayment si Maezawa, pero hindi isiniwalat ni Musk kung magkano ang kabuuang bayad sa chartered flight patungong buwan.