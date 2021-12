Bilyonaryo Villar kamote ang birthday cake

Tumuntong na sa edad na 72 ang real estate tycoon at pangalawa sa pinakamayaman sa Pilipinas, batay sa Forbes, na si Manny Villar.

Sa halip na magdaos ng bonggang party at iba pang bagay na inaasahan mula sa isang bilyonaryo, nagpaaraw lang si Villar sa rooftop ng kanilang bagong cafe kung saan dinalhan siya ng anak na si House Deputy Speaker Camille Villar ng paborito niyang kamote “cake” – mga kamote na tinirikan ng kandila sa ibabaw.

“I welcomed my birthday catching the sunrise at the rooftop of our newest cafe, The Crossing Cafe, located in the 2,500-hectare Villar City. My daughter Camille joined me and brought one of my faves, camote. Thank you, darling, for the camote cake,” banggit ng nakatatandang Villar sa isang Facebook post kamakalawa.

“To everyone who greeted and sent me warm wishes, thank you very much. I am very happy and I couldn’t think of a better way to celebrate my special day,” aniya pa, kalakip ang nakangiting larawan niya sa cafe, kasama si Camille at ang regalong camote cake. (Issa Santiago)