Bilyonaryo sa PH mas maraming Chinese

DUMAMI ng 412 ang mga bilyonaryo sa buong mundo ngayong taon at higit na mas marami na ang mga bilyonaryong Chinese kaysa sa Amerikano.

Ito ay ayon sa Hurun Global Rich List 2021 na 10 taon nang gumagawa ng ranking ng mga bilyonaryo sa mundo

Ayon sa Hurun Report 2021, 34.6% sa mga bilyonaryo ngayon ay may la­hing Chinese.

Sa labas ng China, karamihan sa mga bilyonaryong may lahing Chinese ay nasa Singapore na may 23 bilyonaryo, sumunod ang US na may 19, at pangatlo ang Pilipinas na may siyam na bilyonar­yong Chinese.

Ang mga bilyonaryong Chinoy ay ang mga Sy na may-ari ng SM, ang mga Gokongwei na may-ari ng Universal Robina Corp. at Cebu Pacific, si Andrew Tan na may-ari ng Emperador brandy, si Lucio Tan, may-ari ng Philippine Airlines at Philippine National Bank, Ramon Ang, namumuno sa San Miguel Corp., Tony Tan Caktiong, may-ari ng Jollibee, Lucio Co na may-ari ng Puregold, Mercedes Gotianun, may-ari ng Filinvest, at ang mga Ty, may-ari ng Metrobank.

Alinsunod pa kay Hurun Report chair and chief researcher Rupert Hoogewerf, nasa 1,058 ang mga bilyonaryong Chinese ngayon at nagkaroon ng 259 na bagong bilyonaryo ang China.

Ang China ang unang bansa na nagkaroon ng mahigit 1,000 bilyonaryo, mas madami pa sa mga bilyonaryo ng US, India at Germany kung pagsasamasamahin sila.

Dagdag ni Hoogewerf, ngayon ang unang pagkakataon na mas marami ang mga bilyonaryong nasa Asya kaysa sa iba pang parte ng mundo.

“Wealth creation is moving to Asia,” sabi ni Hoogewerf.

US dollars ang kuwentahan ng kayamanan ng mga bilyonaryo sa Hurun report kung saan si Elon Musk ng Tesla pa rin ang pinakamayaman na may $197 bilyon. (Eileen Mencias)