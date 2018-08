Billy tsinugi sa ‘Showtime’?

Ang simpleng tweet ni Kim Atienza tungkol kina Billy Crawford, Coleen Garcia at Eruption that they will always be a It’s Showtime family ay nagbigay ng duda kung si Billy ba ay umalis na sa nasabing daily noontime show.

Ilang mga episode na rin ngang hindi nakikita ang TV host kahit maging hurado man lang sa “Tawag Ng Tanghalan” kaya mas lalong nag-specu­late ang mga tao kung totoo ngang umalis na ito.

May mga bulung-bulungan din na tsinugi si ­Billy sa “It’s Showtime” dahil madalas na itong ­absent. Hindi na nga masyadong nakikita si Billy na sumasalang sa mga segment ng noontime show.

Hindi tulad noon na palagi silang tandem ni Vhong Navarro sa kulitan. Nu’ng huli nga ay parang lumabas na lang siya bilang hurado, at wala na kaming nakita pang kasunod na eksena niya.

Anyway, busy rin kasi si Billy sa kanyang “Your Face Sounds Familiar” at sa kanyang married life, kaya tamang-hinala ang ­lahat na baka mga nagbabawas ng ‘raket’ ang mister ni Coleen. At may bago na namang game, o talent show ang ABS-CBN na malamang ay ibigay rin kay Billy ang hosting job.

Wala pa namang official statement mula sa kanya, at wala pa namang inaanunsiyo ang mga “It’s Showtime” host na mami-miss nila ito ng forever, kaya nandu’n pa rin ang chance na puwedeng sabihing nagbabakasyon lamang ito.

Siguro naman, in due time ay magsasalita rin tungkol dito si Billy para maliwanagan ang lahat.

Well, abangan na lang natin, noh!