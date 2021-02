Billy pinatutsadahan ulit ng mga ‘Showtime’ host

Nagpasaring si Vice Ganda sa dating kasamahan sa It’s Showtime na si Billy Crawford.

Sa naganap na online presscon with the “Tawag Ng Tanghalan” host, napag-usapan nina Vice at Karylle ang tungkol sa pamilya at sa naging pahayag ni Anne Curtis na she is not leaving It’s Showtime.

Sey ni Vice: “That is very Anne Curtis, because Anne is the type of person that will never leave her family.”

Sey naman ni Karylle: “It’s one of those things that goes without saying; I mean mga loyal naman talaga eh makikita mo naman. Lalo na si Anne, she will really verbalize it, pero kahit hindi na sabihin, halatang-halata na naman. May umaalis ba dito? Eto na yun. This is our family.”

Biglang hirit ni Vice: “Oy may umalis Kaye…”

Napa-“Ay! Eto na yun!” bigla si Karylle.

Obvious na si Billy Crawford ang tinutukoy ni Vice na nilisan ang It’s Showtime para maging host ng katapat na noontime show ng It’s Showtime na LOL: Lunch Out Loud sa TV5. (Ruel Mendoza)