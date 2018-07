Billy napagod mahalin si Coleen

Yes, napagod na nga si Billy Crawford na mahalin si Coleen Garcia.

Pero, sa kuwento lang ‘yan ng MMK ngayong gabi.

Sa unang pagkakataon bilang mag-asawa, gaganap na magnobyo na hahamunin ng tadhana sina Billy at Coleen ngayong Sabado (July 21) sa ‘MMK’.

Magkakakilala at mai-in love sina Allan (Billy) at Remy (Coleen) sa kasagsagan ng saya ng kanilang kabataan.

Bagama’t tutol ang pamilya ni Allan sa kanilang relasyon, papanindigan niya ang kanyang pagmamahal kay Remy, lalo na nang mabuntis niya ito.

Masaya ang kanilang munting pamilya sa umpisa. Ngunit mapapagod si Allan sa pagtatrabaho para sa kanyang mag-ina at iiwan ang dalawa upang subuking tuparin ang mga pangarap niya para sa sarili. Haharapin naman ni Remy ang bukas nang mag-isa at magtatrabaho nang maigi para sa kanyang anak.

Sa hindi inaasahang panahon, kung kailan ipinagpaliban muna ni Remy ang pag-ibig, ay makikilala niya si Nathan (Junjun Quintana). Isang lalaking ibang-iba sa naunang nobyo, ang lalaking magmamahal sa kanya nang walang kapalit at siyang magpupuno sa puwestong iniwan ni Allan.

Ngunit isang araw, babalik si Allan sa kanilang mga buhay upang kunin ang tiwala at pagmamahal ng kanyang mag-ina, habang mapapagtanto naman ni Remy na mahal pa rin niya ang dating nobyo.

Sino ang pipiliin ni Remy sa huli, si Allan na mahal niya o si Nathan, ang lalaking nagmamahal sa kanya?

Kasama rin sa episode na ito sina Kyra Custodio, Alora Sasam, Bing Davao, Karl Gabriel, Almira Mulach, Maila Gumila, at Gary Lim. Ang episode ay sa ilalim ng direksyon ni Raz de la Torre at panunulat nina Arah Jell G. Badayos at Akeem Jordan D. del Rosario. Ang “MMK” ay pinamumunuan ng business unit head na si Roda C. dela Cerna.