Billy ‘nababaliw’ kina Coleen, Amari

True nga ang sabi ni Billy Crawford na ‘walang tulugan’ sa bahay nila, sa pag-aalaga sa baby nila ni Coleen Garcia. Biro nga ni Billy sa Masked Singer Pilipinas, na kung saan siya ang host, mukhang ipinasa talaga sa kanya ni Kuya Germs (German Moreno) ang mga linyang ‘walang tulugan’ dahil mula nga raw noong nanganak si Coleen ay hindi na siya masyadong nakakatulog sa pag-aalaga sa baby nilang si Amari.

Pero siyempre, walang reklamo si Billy, at katunayan, nagi-enjoy siya sa pag-aalaga. Bagong karanasan ito sa buhay niya na ini-embrace talaga niya.

Puring-puri nga ni Billy ang misis niyang si Coleen, na talagang nagdaan sa sobrang hirap sa pagbubuntis, panganganak (sa water).

“Mas lalong tumaas ang respeto ko sa mga babae ngayon, sa mga nanay,” sabi pa ni Billy.

“In life we go through difficulties, having a blessed family makes all the struggles worth fighting for! Everything I will do from here on out is for my son and the strongest woman I know (Coleen) my beautiful wife! I love you so so much!” ang sumi-senti na mensahe ni Billy.

“Family is everything!” ang chika naman ni Coleen. (Dondon Sermino)