Billy, Mariel, Jhong? Kim nagpatutsada sa host na ayaw siyang makasama

Ang dapat sana ay birthday greetings lang ni Kim Chiu kay Vice Ganda, sa live telecast ng ‘It’s Showtime’ ay nauwi sa rebelasyon, na may isang dating kasamahan pala sa show na `yon ng ABS-CBN ang hindi ginustong makasama ang aktres.

“Thank you na tinanggap mo ako dito, may iba hindi nila ako masyadong tanggap dito,” emosyonal na sabi ni Kim.

Na siyempre ay ikinagulat ng mga kasamahan niya, kaya sabay-sabay silang nagsabi na wala, dahil lahat sila ay gustong kasama si Kim.

“Wala na naman siya (sa Showtime) hayaan mo na,” biglang hirit naman ni Vice Ganda.

So, may host nga na ayaw kay Kim noon, di ba? At pag sinabing ‘wala na siya’ nangangahulugan ba `yon na ang mga suspek ay sina Billy Crawford, Jhong Hilario, Mariel Rodriguez, o puwede rin si Direk Bobet Vidanes?

Well, ang alam ko, si Jhong lang ang naabutan ni Kim sa show. At okey naman ang samahan nila noon.

Pero, noong pumasok si Kim (Sept. 28, 2020), wala na sina Billy, Mariel. Bagamat madalas nga siyang nagi-guest bilang host bago pa `yon.

At kung si Direk Bobet naman, tila malabo raw ‘yon, dahil bilang direktor ng Showtime noon, magagawa niya ang gusto niyang gawin, di ba? Siya nga ang kapitan ng barko, di ba?

Si Billy ang hula ng mga fan. Pero, bakit naman aayawan ni Billy si Kim kung hindi na siya bahagi ng show?

