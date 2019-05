‘Billiard Cop’ Bayhon sinargo si Jong Hwan

IPINAKITA agad ni 2017 Los Angeles, California World Police and Fire Games 5th overall Eric “Billiard Cop” Bayhon ang kanyang tikas sa pagbubukas ng 2019 J&P Navigator Japan 9-Ball Cup Championships sa AMF-Puyat Bowling and Billiards Center, Superbowl, Makati Cinema Square sa Pasong Tamo, Makati City.

Ipinagpag ni 37-year-old policeman mula Zamboanga City si Jong Hwan Kang ng Korea 5-2 sa event na may total pot prize na P108,000.

“The first round is one of the toughest rounds in any tournament. It usually sets the tone of how you’re going to perform,” sabi ni Bayhon, dating top player ng Ateneo de Zamboanga University.

Sumargo ng 4-1 lead si Bayhon at hindi na niya binigyan ng pagkakataon makabalik ang kanyang katungali.

Nais ni Police Staff Sgt. Bayhon na malagpasan ang kanyang fifth place finish sa nakaraang tournament na kanyang sinalihan.

“It’s a good start for Eric Bayhon, I hope he can perform well in the 2019 J&P Navigator Japan 9-Ball Cup Championships,” sabi ni Barangay Malamig (Mandaluyong City) chairman Marlon Manalo, nominee ng Patrol Partylist.

Nagpasiklab din sina Architect Eric “Teod” Salud, Gerome Gamuac, Mike Cua, Danny Macarelos, Andrew Gao, Mike Teng, Lorenz Laureola, Rodel Adona at Ericson del barrio matapos magtala ng magkakahiwalay na panalo.