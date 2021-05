Bilisan pagrehistro sa COVID bakuna – DILG

Inatasan ng Department of the Interior and Local Government (DILG) lahat ng pamahalaang lokal na simplehan lamang ang pagrerehistro para maging mabilis ang pagbabakuna sa mga tao kontra COVID-19.

“Ito (memorandum) po ay ilalabas natin at ang mga importanteng puntos po dito — papaspasan ang paggawa ng mga master list at sisimplehan lang ang data at impormasyon na kailangan i-fill up sa registration. Kung the simpler, the better. Mahirap yong marami pang masyadong itinatanong at natatakot yong ating mga mamamayan sa pagrerehistro,” pahayag ni DILG Secretary Eduardo Año kay Pangulong Rodrigo Duterte nitong Miyerkoles ng gabi.

Tiniyak din ng kalihim na tuloy-tuloy ang information campaign para himukin ang mamamayan na magpabakuna kontra COVID-19. (Dolly Cabreza)