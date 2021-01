Bilib sa Skyway 3 ni RSA

Excited na ipinagmalaki ng kurimaw nating nakiangkas sa kotse ang naging karanasan niya sa pagbiyahe sa bagong bukas [partially] na Skyway 3 project na ginawa ng kompanya ni Ramon Ang o RSA.

Mabuti na lang at naka-face mask at face shield ang talsik-laway nating kurimaw habang atat na nagkukuwento nang bagtasin daw nila ang Skyway 3 mula North Luzon Expressway (Balintawak), hanggang sa Buendia, Makati, kung saan karugtong na mga tropapips ang Skyway patungong South Luzon Expressway o SLEX.

Para nga daw na-vindicate si President Mayor Digong Duterte sa naging pahayag nito noong 2019 na mapapababa sa limang minuto ang biyahe sa EDSA na mula Cubao hanggang Makati dahil sa mga proyektong ginagawa na magpapalipat sa ibang sasakyan na huwag nang dumaan sa EDSA Traffic Avenue.

Alam naman natin na hindi nangyari ang five-minute drive na iyon, maliban na lang noong panahon ng lockdown na walang pinapayagan bumiyahe maliban sa mga essential at frontliners.

Pero kung five-minute drive daw ang pangako ni Duterte mula sa Cubao hanggang Makati, ang biyahe sa Balintawak hanggang Buendia, umabot lang ng 15 hanggang 20 minutes. Kung tutuusin, masuwerte ka nang makuha ang NLEX at SLEX nang dalawang oras kapag sa EDSA ka dumaan.

Pero partida pa raw ang 15-20 minutes drive dahil nasa 40 hanggang 60 lang ang bilis ng takbo ng kanilang sasakyan dahil may mga bahagi pa ng Skyway 3 ang inaayos.

Kung hindi raw bababa sa 60 ang kanilang takbo, maaaring makuha nila nang sandaling iyon ang ruta nang wala pang 10 minuto. Mas malayo raw iyon kumpara sa biyaheng Cubao-Makati.

Bagaman ngayong termino ni President Mayor Duterte natapos ang proyekto, inilunsad naman ito sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Dahil na rin sa mga problema sa disensyo at right of way, sinabi ni RSA na naantala ang konstruksiyon ng proyekto.

Pero past is past ika nga dahil inaasahan na bago matapos ang Enero 2021 ay lubusan nang magagamit ng mga motorista ang Skyway 3 na alternatibong daan ng mga motorista na nais makaiwas sa EDSA. Iyon nga lang, may bayad na at hindi natin alam kung magkano.

Gayunman, may mga tropapips tayong motorista mula sa bahagi ng norte sa Metro Manila ang nangangamba naman na baka lumuwag nga sa EDSA, eh maging bagong EDSA naman ang Mindanao Avenue sa Quezon City na kinaroroonan ng SMART Connect ng NLEX ni Manny Pangilinan.

Pihado kasi na ang mga manggaling sa northern part ng Metro Manila eh maglulusutan sa Mindanao Ave. patungong NLEX upang makarating sa Balintawak Entry ng Skyway 3 para mabilis na makarating sa SLEX, o sa Makati o sa iba pang lungsod na may Exit point tulad ng Mandaluyong at San Juan.

Kaya ang tanong ng mga tropapips natin, ano kaya ang magiging plano nila sa Mindanao Avenue na ngayon pa lang ay ubod na rin nang trapik lalo na kapag naglabasan ang mga dambuhang truck.

Ayaw daw nilang umasa sa Department of Public Works and Highways, at mas lalo raw silang walang maasahan kay Pangilinan na ilang beses nang pumalpak ang mga kompanya at puro kita ang nasa isip tulad sa bill shock ng Meralco at RFID sa NLEX.

Kaya ang hiling nila, sana makagawa rin ng plano si RSA sa Mindanao Avenue kung papaano malulutas ang trapik doon. Batid daw kasi nila ang husay sa pagpaplano ni RSA tulad sa plano niyang gawin elevated highway sa EDSA para malutas ang trapik at Bulacan airport.

Dagdag kalsada kasi ang lunas sa trapik sa EDSA pero ang ginawa ng Department of Transportation at MMDA, eh binawasan pa ng isang linya para sa eksperimento nilang EDSA busway.

Sa husay ng mga plano ni RSA, napaisip ang ating kurimaw: “Bakit hindi isama sa survey ang pangalan ni Ramon Ang sa mga posibleng maging kandidatong pangulo sa 2022?” Aba’y bakit nga naman hindi para may dagdag na pagpipilian ang mga tao. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”