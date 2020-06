Bilhin at suportahan ang gawang Pilipino!

Sino pa ba ang tutulong sa Pilipinas at kapwa Pilipino kundi ang Pilipino rin. ‘Wag tayong umasa na gagawin iyon ng ibang nasyonalidad lalo sa panahon ng krisis na buong mundo ay tinamaan ng pandemya.

Kaya’t ngayong nagsisimula na tayong magpagpag ng alikabok mula sa pagkakadapa, ngayon pa lang natin nakikita ang tunay na sitwasyon sa paligid buhat nang luwagan ang kwarantina.

Maraming tao, sektor ng lipunan at negosyo ang nangangailangan ng suporta mula sa pamahalaan. Marami ang nagmamakaawa na sa paghingi ng tulong, tulad ng mga tsuper ng jeepney, bus at UV express na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapahintulutang pumasada mula noong ipatupad ang lockdown ng Marso 16. At alam naman natin na ‘pag walang pasada, wala rin silang kita.

Hindi madali ang sitwasyon ng pamahalaan. Kailangan nitong timbangin ang panganib ng COVID-19 na nakaamba kaya’t nililimitahan nito ang paggalaw ng mga tao. Sa kabilang banda, bumibigat ang pangangailangan at panawagang patakbuhin na muli ang ekonomiya upang maiwasang mabangkarote. Mahirap ang pagbabalanseng kanilang gagawin sa kasalukuyang sitwasyon.

Tuwina’y sinasabi kong hindi matatawaran ang katatagan at kahandaan ng mga Pilipinong umakma sa dumarating na pagsubok. Parang puno ng kawayan, sumasayaw sa bawat hagupit ng hangin, subalit hindi nababali.

Noong mawalan ng ikabubuhay dulot ng matinding kwarantina, marami ang pumasok sa pagtitinda ng mga lutong pagkain, gulay at prutas sa kani-kanilang bahay at bakuran. Sumusunod sa patakarang bawal lumabas ng bahay, subalit gumagawa ng paraang kumita.

Sa mga may koneksyon ng internet, pinasok nila ang online selling ng pagkain at iba pang produktong gawang Pinoy. Pati ang kapos sa supply na face mask ay ginawa nila sa bahay at ibinenta online.

May mga senior citizens, misis o mister, na nagluto ng dinuguan o sinaing na isdang pang tanghalian nila, pero dinamihan lang ng konti para may maibenta at pagkunan ng ipambibili nila sa hapunan.

O mga naging adik sa Korean drama sa Netflix na kakapanood ay nag-google kung paano gumawa ng kimchi at binenta sa mga friends nila sa Facebook.

Gumagawa lang sila ng paraan para huwag magutom dahil nawalan na sila ng trabaho. Pasalamat na lang tayo na sa kabila ng kawalang hanapbuhay nila, hindi na sila naging pabigat pa sa pamahalaan at kumakayod upang masustentuhan ang pangangailangan ng kanilang pamilya.

Sobrang liit na parte lang ng ating lipunan itong mga online sellers na umusbong gawa ng kwarantina. Kung nagbabalak man ang pamahalaan na pigain sila para kolektahan ng buwis, baka sayang lang ang pagod at hindi sulit sa baryang makukuha mula sa kanila. Ituon ang pansin sa mga malalaking negosyong hindi nakokolektahan o talagang umiiwas magbayad ng tamang buwis.

Nangangailangan rin ng kaunting pagtingin ang ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura.

May sapat na supply ng manok ang lokal na poultry raisers natin, subalit bakit may nagpapanukala sa gobyernong umangkat ang Pilipinas ng manok mula sa ibang bansa?

Ang mga magsasaka natin sa Ifugao, Benguet at Nueva Vizcaya ay nagsimulang itapon ang mga aning gulay tulad ng kamatis at carrot dahil sa delay at kakulangan ng transportasyon at deliveries, at naging matamlay ang pamimili ng mga tao.

Sa dalawang halimbawang ito sana papasok ang pamahalaan upang masigurong makakarating ang supplies sa lahat ng lugar at hindi madedehado ang mga kababayan nating nasa sektor ng agrikultura.

Itong kahirapang dinaranas ng karamihan sa ating mga kababayan – hirap sa paghanap ng trabaho o pang araw-araw na kita, hirap sa pagpunta sa lugar ng trabaho at pag-uwi sa bahay, hirap sa pagbabayad ng utang – wag naman sanang ito ang makasanayang “new normal” sa ating paligid.

Kailangang bumangon tayo at bumalik sa dating estado – noong hindi pa naghahari ang coronavirus. Ngunit kinakailangang tulungan at alalayan ng pamahalaan ang maraming nalugmok sa kahirapan.

Charity begins at home, ‘ika nga. Tulungan muna natin ang ating pamilya, kaibigan at kababayang Pilipino. Bumili at suportahan ang gawang Pilipino, tulungan nating makabangon ang ating ekonomiya.